شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «تنمية» إلى 18.9 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة التنمية الغذائية "تنمية" في الربع الأول من 2025 بنسبة 10% إلى 18.9 مليون ريال، مقابل 21 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الديزل الذي أثر على جميع قطاعات الأعمال وضغوط السوق على قطاع الدواجن الطازجة ما أثر على أسعار البيع. كما أثر ارتفاع تكاليف التمويل على الأرباح حيث استخدمت التنمية تسهيلات تمويل المشاريع لدعم خطط التوسع في الطاقة الإنتاجية.

تعرض صافي الربح العائد للمساهمين لضغوط في الربع الأول من عام 2025، حيث انخفض بنسبة 29.5% على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الديزل الذي أثر على جميع قطاعات الأعمال وضغوط السوق على قطاع الدواجن الطازجة ما أثر على أسعار البيع. إلى جانب أثر ارتفاع تكاليف التشغيل بما يتماشى مع رفع الطاقة الإنتاجية للدواجن الطازجة والتوسع في مطاعم بوبايز.

وأوصى مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024.

وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 44.8 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 2.24 ريال لكل سهم.

وأضافت أن تاريخ أحقية التوزيعات النقددية للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ستكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، والذي سوف يتم الاعلان عنه لاحقا.

ونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقا.