شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.4% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع بنسبة 0.4%، عند 11485 نقطة، وبتداولات بلغت، 5.281 مليار ريال.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتاولة نحو 234.705 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.625 تريليون ريال. انخفاض أسهم 179 شركة انخفضت أسهم 179 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 61، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مياهنا، وجبسكو، وسماسكو، والبحري، وسيكو السعودية ريت، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، الزامل للصناعة، والعربية، ورتال، واليمامة للحديد، وريدان، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 27841 نقطة، وبتداولات بلغت، 40.467 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.824 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 52.244 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 43 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 32، من بين 115 شركة مدرجة في السوق الموازية.