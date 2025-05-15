الاقتصاد

اليورو يغلق تعاملات اليوم الخميس 15 مايو 2025 على تراجع أمام الجنيه بالبنوك

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اليورو يغلق تعاملات اليوم الخميس 15 مايو 2025 على تراجع أمام الجنيه بالبنوك

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القاهرة - سامية سيد - أغلق سعر اليورو اليوم الخميس 15 مايو 2025 التعاملات على تراجع أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.09 جنيه للشراء، و56.24 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 55.98 جنيه للشراء، و56.37 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 55.98 جنيه للشراء، و56.37 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري

56.09 جنيه للشراء.

56.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

55.98 جنيه للشراء.
56.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

55.98 جنيه للشراء.
56.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

55.98 جنيه للشراء.

56.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

55.98 جنيه للشراء.

56.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

56.27 جنيه للشراء.
56.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

55.97 جنيه للشراء.

56.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

55.94 جنيه للشراء.

56.34 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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