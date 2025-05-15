الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترليني ينهى تعاملات اليوم الخميس 15-5-2025 على تراجع

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سعر الجنيه الاسترليني ينهى تعاملات اليوم الخميس 15-5-2025 على تراجع

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 15 مايو 2025 03:18 م

أنهى سعر الجنيه الإسترليني  تعاملاته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة  بالسوق المصرى اليوم الخميس 15-5-2025 ،على تراجع ,ليسجل فى البنك المركزي 66.55 جنيه للشراء، و66.75 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.44 جنيه للشراء، و66.80 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.44 جنيه للشراء.
66.80 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

66.44 جنيه للشراء.
66.80  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

66.44  جنيه للشراء.
66.80 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.45 جنيه للشراء.
66.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

66.44 جنيه للشراء.
66.80 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

66.79 جنيه للشراء.
67.05 جنيه للبيع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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