شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 15 مايو.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر وفقا لآخر التحديثات، حيث وصل عيار 24 سعر 5182 جنيه، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5182 جنيهًا

- عيار 21: 4535 جنيهًا

- عيار 18: 3887 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36280 جنيهًا

وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر اليوم الخميس، في ظل ترقّب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي قد توضح مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بينما أثّر انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير واعتمدتا هدنة لمدة 90 يومًا، ما ساهم في تهدئة حرب تجارية كانت تهدد الاقتصاد العالمي.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



