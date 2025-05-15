شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهبوط الملحوظ.. أسعار الذهب اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب في مصر استقرار بعد هبوط ملحوظ في مستهل تعاملات اليوم وذلك بعد الهبوط الكبير للذهب في البورصة العالمية.

وخسر الذهب عالميا أكثر من 40 دولاراً عند 3160 دولار وقت نشر هذه السطور بعد تسجيل أدنى مستوى 3126 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

-عيار 24: 5171 جنيها

- عيار 21: 4525 جنيهًا

- عيار 18: 3879 جنيهًا

- عيار 14: 3017 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36200 جنيهًا

استكمل الذهب سلسلة الهبوط التي بدأها منتصف الأسبوع الماضي والتي تخللها بعض الارتفاعات المؤقتة، لينخفض الذهب اليوم إلى أدنى مستوى منذ شهر وذلك في ظل تراجع التوترات التجارية في الأسواق بين الولايات المتحدة والصين.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 3120 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3181 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3162 دولار للأونصة.

استطاع الذهب يوم أمس أن ينخفض ويغلق تحت مستوى الدعم الهام 3200 دولار للأونصة ليستكمل اليوم الهبوط ويكسر المتوسط المتحرك لـ 50 يوم والمستوى التصحيحي 61.8% عند منطقة 3160 – 3150 دولار للأونصة.

اتفقت الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع على خفض الرسوم الجمركية بينهما لتصل الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 30% بينما الرسوم الصينية وصلت إلى 10% لمدة 90 يومًا، مما خفف من مخاوف الركود العالمي وعزز شهية المخاطرة.

وتتطلع الأسواق الآن إلى مزيد من التراجعات في الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، بينما تركز الأسواق أيضاً على المحادثات التجارية الأمريكية مع الدول الأخرى بهدف البحث عن مؤشرات أكثر إيجابية.



