شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ الشرقية بتفقدان محطة تنقية مياه الشرب "كفر الصعيدي بمنيا القمح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، جولتهما اليوم بعدد من المشروعات بمحافظة الشرقية، بتفقد محطة تنقية مياه الشرب كفر الصعيدي بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، يرافقهما مسئولو وزارة الإسكان ومحافظة الشرقية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونواب البرلمان عن المحافظة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، بمكونات محطة مياه الشرب كفر الصعيدي، واستمعا إلى شرح عن المحطة، والتي تبلغ طاقتها التصميمة 86 ألف و400 م3/يوم، وتتكون من المأخذ، وعنبر طلمبات العكرة والمرشحة و4 مروقات، وعنبر المرشحات وطلمبات الغسيل بعدد ۱۰ مرشحات، وبيارة المياه المرشحة، وعدد ۲ خزان أرضي، وعنبر الكلور، وعنبر الشبة، وبيارة وعنبر طلمبات الإعادة ومغلظ الروبة، وخزان الشبة السائلة وخزان والصلبة، وعنبر لوحات الجهد المتوسط والمنخفض، ومعمل المحطة والفرع، ونطاق التغذية للمحطة هو مركز منيا القمح ماعدا العزيزية وبندف بإجمالي حوالي ٧٠٠ الف مستفيد من السكان.

وأثنى وزير الإسكان على مستوى المحطة، موجها بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة للحفاظ عليها.