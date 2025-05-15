شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يختتمان جولتهما بتفقد محطة تنقية مياه شرب العزيزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، جولتهما اليوم بعددٍ من المشروعات بمحافظة الشرقية، بتفقد محطة تنقية مياه شرب "العزيزية بمركز منيا القمح" بمحافظة الشرقية، يرافقهما مسئولو وزارة الإسكان ومحافظة الشرقية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونواب البرلمان عن المحافظة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، بمكونات محطة مياه الشرب بالعزيزية، واستمعا إلى شرح عن المحطة، والتي تبلغ طاقتها 8640 م3/يوم، وتتكون من المأخذ، وعنبري طلمبات المياه العكرة والمرشحة، وقناة توزيع، وعنبر المرشحات وطلمبات الغسيل، وخزان أرضي، وعنابر الشبة والبوسترات والكلور، ومخزن الشبة الصلبة، ووحدة توليد احتياطية، و6 مرشحات ومبنى المخزن والورشة، ومحول، ومعمل المحطة والمبنى الإداري وغرفة الأمن والمسجد، ونطاق التغذية للمحطة هو قرية العزيزية.