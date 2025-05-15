شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أستراليا يتوقع زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير والان مع تفاصيل الخبر

توقع السفير أكسل وابنهورست، سفير أستراليا بالقاهرة، أن يساهم افتتاح المتحف المصري الكبير في زيادة عدد السائحين الأستراليين لمصر، مشيرًا إلى إمكانية تعزيز التعاون بين الجامعات والتبادل الثقافي والبحثي المشترك.

وجاء ذلك خلال مائدة مستديرة لمجلس الأعمال المصري الأسترالي مع السفير الاسترالي بالقاهرة أكسل وابنهورست، بهدف مناقشة نتائج الزيارة الرسمية الأخيرة التي قامت بها سام موستن الحاكمة العامة الكومنولث الأسترالي لمصر ولقائها بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية بين البلدين.

كما ناقش الجانبين، إمكانية الاستفادة من الخبرات الأسترالية في دعم جهود توطين الصناعة في مصر، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك منها الزراعة والأمن الغذائي، والهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، والتعدين والصناعات الاستخراجية، والسياحة، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

قال سفير أستراليا بالقاهرة، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأستراليا تشهد نموًا في عدد من القطاعات، لاسيما في الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة والزراعة، والتعليم، والسياحة، والرعاية الصحية، وتصنيع العملات البلاستيكية، لافتًا إلى اهتمام الشركات الاسترالية للاستثمار في قطاع التعدين.

أضاف السفير، أن حجم الاستثمارات الأسترالية في مصر يبلغ 70 مليون دولار، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة لزيادة التعاون في المستقبل في مجالات البحوث الزراعية واستنباط محاصيل مقاومة للجفاف إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع قد بلغ نحو 24 مليار دولار داخل القارة الأفريقية، إلا أن نصيب مصر من تلك الاستثمارات لا يزال ضئيلاً للغاية مقارنة بإجمالي حجم الاستثمارات على مستوى القارة.

وأعرب السفير الأسترالي عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار الاسترالي في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، مضيفًا أن السوق المصرية تمثل مناخ جاذب للمستثمرين، وهناك العديد من الجوانب الإيجابية للاستثمار الأجنبي منها الاستقرار الأمني وعدد السكان الضخم ما يمثل سوق كبير للاستهلاك وللعمالة بالإضافة إلى وجود بنية تحتية جيدة تشمل الطرق والكباري والانفاق والمناطق الصناعية وقناة السويس والموانئ في الإسكندرية ودمياط والسخنة.

وأكد المهندس علي عيسي رئيس الجمعية، أهمية العمل على ترجمة العلاقات السياسية المتميزة ونتائج الزيارة رفيعة المستوى إلى خطط عمل فعلية ودعم للقطاع الخاص للتحرك ليس فقط على مستوى زيادة التجارة البينية وانما لزيادة تدفق الاستثمارات الأسترالية لمصر وتعزيز التعاون في القطاعات الخدمية وأهمها السياحة لزيادة أعداد السائحين الاستراليين لمصر.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأسترالي، أهمية تكثيف الجهود لفتح السوق الاسترالي أمام المنتجات المصرية وإعادة استكشاف أستراليا كشريك مهم للنمو والتعاون المستقبلي في العديد من القطاعات ذات الأولوية لمصر مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والزراعة والتعليم والبيئة، مشيراً إلى الإمكانات الهائلة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأستراليا.

فيما قال الوزير مفوض تجاري وائل عبد الرحيم، رئيس قطاع آسيا بجهاز التمثيل التجاري، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وأستراليا بلغ 546 مليون دولار خلال 2023، وبلغ حجم الصادرات المصرية نحو 42.8 مليون دولار.