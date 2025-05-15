جهاز الإحصاء: معدل البطالة يتراجع إلى 6.3٪ بالربع الأول من عام 2025

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير- مارس) لعام 2025، حيث بلغ معدل البطالة 6.3٪ من إجمالي قوة العمـل بانخفاض 0.1 ٪ عن الربع السابق.

أولاً: قـوة العـمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

سجل تقدير حجـــم قوة العمل 33.447 مليون فرد مقابل 33.124 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 1٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 14.689مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.758 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.325 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.122مليون فرد.

ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (342) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (19) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار ( 323) ألف فرد.

ثانيا: التغير فى أعداد المتعطلون:

سجل عدد المتعطلين 2.111مليون متعطل بنسبة 6.3٪ من إجمالي قوة العمل

( 943الف ذكور، 1.168مليون إناث) مقــابـل 2.130 مليون متعطل عن

الربع السابق بانخفاض قـدره ( 19) ألف متعطل بنسبة 0.9٪، وزياده قــدرها

( 7) ألاف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.3٪ .

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة (للحضر والريف):

• بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 3.6٪ من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 3.9٪ في الربع السابق من عام 2024 مقابل 4.4% في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ معدل البطالة بين الإناث 16.4٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي ، بينما كان 16.6٪ في الربع السابق مقابل 16.5٪ في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ معدل البطالة في الحضر 9.8٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 8.9٪ في الربع السابق مقابل 9.4 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

• معدل البطالة في الريف يصل إلى 3.6٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4.5٪ في الربع السابق مقابل 4.6٪ في الربــع المماثل من العام السابق.

المتعطلون طبقاً لفئات السن

9.3٪ لإجمالي الفئة العمـرية (15 ــ19سنة) مقابل 10.4%

في الربع السابق .

- 28.9٪ لإجمالي الفئة العمـرية (20- 24 سنة) مقابل 33.3٪

في الربع السابق .

- 20.4٪ لإجمالي الفئة العمـرية (25- 29 سنة) مقابل 20.9٪

في الربع السابق .

- 41.4٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة)

مقابل 35.4 ٪ في الربع السابق .

المتعطلون طبقا للحالة التعليمية:

- 78.7٪ نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الربع الحالي مقابل 84.2٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفى الربع الحالي موزعة كالآتي:

- 21.3٪ تعليم أقل من المتوسط وما دونه مقابل 15.9٪ بالربع السابق و 17.6٪ للربع المماثل من العام السابق .

- 37.3٪ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 39.2٪ بالربع السابق و37.8٪ للربع المماثل من العام السابق.

- 41.4٪ من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 44.9٪ بالربع السابق بينما كان 44.7٪ في الربع المماثل من العام السابق.

ثالثا: المشتــــــغلون:

بلغ عـدد المشتغلين 31.336مليون فرد بينما كان30.994 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده1.1٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر13.256 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 18.080 مليون مشتغل .

بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 21.862 مليون مشتغل ( 18.173 مليون ذكور ، 3.689مليون إناث) بنسبة 69.7٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كانت 71.0٪ في الربع السابق، مقابل 73.5٪ في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 1.334 مليون مشتغل ( 1.201 مليون مشتغل ذكور، 133ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.3٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان4.1٪ في الربع السابق مقابل 3.6 ٪ في الربع المماثل من العام السابق

* بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 6.880مليون مشتغل ( 5.549 مليون مشتغل ذكور ، 1.331 مليون مشتغلة إناث) بنسبة 22.0 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 20.6 ٪ في الربع السابق مقابل19.0 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

* بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.260 مليون مشتغل(460 ألف مشتغل ذكور ، 800 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.0 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4.3 ٪ في الربع السابق مقابل 3.9 ٪ في الربع المماثل من العام السابق

رابعاً: المساهمة في النشاط الاقتصادي:

• بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 45.8 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 45.5 ٪ خلال الربع السابق مقابل 43.5 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ معدل المساهمة (الذكـور 70.2 ٪ مقابل 71.3٪ في الربع السابق مقابل 69.2 ٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 20.1 ٪ بينما كان 18.5 ٪ في الربع السابق وكانت 16.6 ٪ في الربع المماثل من العام السابق) .

• بلغ معـــدل المساهمـة (في الحضر 45.6 ٪ مقابل 46.0 ٪ في الريف) بينما كان ( في الحضر 45.2 ٪ مقابل 45.8 ٪ في الريف) في الربع السابق ( 43.2 ٪ في الحضر مقابل 43.8٪ في الريف) في الربع المماثل من العام السابق .

• سجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 61.3 ٪.

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول لعام 2025

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 6.372مليون مشتغـــل ( 4.834 مليون ذكور ، 1.538 مليون إناث) بنسبة 20.3٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

2- بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 5.208 مليون مشتغل ( 4.209 مليون ذكور ، 999 ألف إناث) بنسبة 16.6 ٪ من اجمالي المشتغلين.

3- كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط الصناعات التحويلية 4.106 مليون مشتغل ( 3.611 مليون ذكور ،495 ألف إناث) بنسبة13.1 ٪ من إجمالي المشتغلين .

4- بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.590مليون مشتغل ( 3.555 مليون ذكور، 35 ألف إناث) بنسبة 11.5 ٪ من إجمالي

المشتغلين.

5- بلــغ عـدد المشـتغـلين في نشــاط النقـل والتـخزين 2.636 ملـيون مشتـغل ( 2.603مليـون ذكور ، 33 ألف إناث) بنسبة 8.4 ٪ من إجمالي المشتغلين.