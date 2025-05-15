شكرا لقرائتكم خبر انطلاق النسخة الافتتاحية من معرض داون تاون ديزاين الرياض الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يُقام معرض "داون تاون ديزاين الرياض" في الفترة من 20 إلى 23 مايو 2025 في المركز الإبداعي "حي جاكس"، بالشراكة مع هيئة فنون العمارة والتصميم التابعة لوزارة الثقافة السعودية. ويُعد المعرض محطة بارزة في مسيرة تطوّر المشهد الإبداعي في المملكة.

ويُجسّد المعرض التزامه بتقديم التصاميم المعاصرة وعالية الجودة من خلال برنامج متنوع يضم علامات تجارية عالمية، ومواهب صاعدة من المنطقة، إلى جانب تجارب ثقافية غامرة تقام في مساحات داخلية وخارجية على امتداد الحي.

التواريخ والأوقات:

جولات كبار الشخصيات:

20 مايو، من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساءً

21 مايو، من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساءً

22 مايو، من الساعة 4 عصرًا حتى 11 مساءً

23 مايو، من الساعة 4 عصرًا حتى 11 مساءً

تذاكر الدخول العامة متوفرة الآن عبر الموقع الرسمي downtowndesign.com

أبرز الفعاليات:

تشمل قائمة العارضين كلًا من: هدى للإنارة وسانت لويس وناتوزي وسكارليت سبليندور وفيزيونير وغيرهم.

يُخصص المعرض قسمًا للتصاميم محدودة الإصدار، يضم أعمالًا لكل من توماس هيذرويك ودراجا وأوريل وسبين مارسيلس ونقش كوليكتيف.

يُشكّل الإبداع السعودي محورًا أساسيًا في المعرض، من خلال مبادرة "صُمم في السعودية" والمشاركات الثقافية التي تقدمها المبادرات والمؤسسات محلية.

تشمل أبرز فعاليات المعرض برنامجًا يوميًا من الجلسات الحوارية، إلى جانب ورش العمل والفعاليات المباشرة.

تجارب ضيافة مبتكرة تشمل تعاونًا بين بومباس آند بار من لندن وذا لايت هاوس لتقديم تجربة تذوق متعددة الحواس تتضمن حلويات تتوهج في الظلام ومشروبات مفاهيمية، إلى جانب مشاركات من علامات سعودية متخصصة في القهوة مثل أوريجين روسترز وماربل × إيزي بيكري.

يُقدّم كوزنتينو تركيبًا فنيًا بعنوان "معالم القمر" من تصميم استوديو بابنيمنيم الكويتي، وتعرض لاسفيت لأول مرة في المنطقة تركيب الإضاءة الزجاجي "سبلاش" من تصميم مارتن غالو، فيما يكشف ناتوزي إيطاليا عن مشروع أمامة بالتعاون مع أندريا ستايدل. وتُطلق دار ميزون لويس دراكر تعاونًا جديدًا مع منصة التصنيع الرقمي "ترام" واستوديو التصميم أراندالاسش في نيويورك وتوسون، يمزج بين التصميم الخوارزمي والحرفية التقليدية.

كما تقدّم جوتن معرضًا تفاعليًا للألوان بالتعاون مع مصمم من المنطقة، بينما سيتعاون كليكتك وأسمبلي في عرض منسق يدمج التصميم الحديث مع المقتنيات الكلاسيكية الشهيرة. وفي أول مشاركة له في المعرض.

كما يكشف استديو غراي غاردن بلانت عن مجموعة من الأواني والمزهريات المصنوعة يدويًا بخامات طبيعية. ويستعرض جايبور راغز تصاميم من جاردان دو موند لتاتيانا دي نيكولاي وغيرهم. ويقدم سانت لويس مجموعة تورساد، وهي مجموعة صُممت بالتعاون مع الفنانة الإيطالية ستيفانيا دي بيتريلو، بينما يُقدم إيوان مكتبي أعماله بالتعاون مع بلو أركيتكتس، وديفيد/نيكولاس، ورولا سلمون.

أما سكارليت سبليندور فتكشف عن مشاركتها الإقليمية الأولى بتشكيلة جريئة تشمل قطعًا من النحاس الخالص من تصميم ريتشارد هاتن، فيما تعرض سيرافيني أرقى نماذج الحرفية الإيطالية من خلال الأثاث والتصميم الوظيفي.

وفي عرض جماعي، تقدّم هُدى للإنارة مجموعة من أبرز علامات الإضاءة المعمارية والزخرفية مثل بروكيس وإيتالامب وبانزيري وبوما، فيما تعرض "ذا باوري كومباني" علامات اسكندنافية معاصرة منها أودو كوبنهاغن وجوبي وآند تراديشن.

ومن بين المصممين المشاركين من السعودية: هوبال، ولوكاس بارسيلو، واستوديو التصميم الداخلي NWII.III الذي شاركت في تأسيسه المصممة السعودية نورا سليمان. وتتنوع أعمالهم بين العمارة وتصميم المنتجات والأشياء، بلمسات معاصرة مستوحاة من التراث الثقافي. وبالإضافة إلى مبادرة "صُمم في السعودية"، التي تسلط الضوء على تطوير القطاع الصناعي في المملكة والمبادرات الرئيسة، تستعد المملكة لاستقبال نخبة من أبرز الأسماء في مجتمع التصميم الإقليمي والعالمي في معرض "داون تاون ديزاين الرياض".

تصاميم محدودة الإصدار

في قسم مخصص بالمعرض، تُعرض أعمالٌ فنيةٌ نادرةٌ وتصاميمٌ فائقةُ الفخامة من قِبَل معارض فنية عالمية واستوديوهات مستقلة وشركات تصنيع. يُقدم"غاليري كوليكشونال" قطعٌ بإصداراتٍ محدودةٍ لمصممين عالميين مرموقين، منهم كريستوف ديلكورت وأباراتوس ستوديو ودراجا وأوريل، بالإضافة إلى أسماءٍ مرموقةٍ مثل لوريدس غالي وماريو تساي وسابين مارسيليس وستيفن جون كلارك وريفراكتوري.

سيتضمن عرض فينيني أعمالاً زجاجيةً صُنعت بالتعاون مع أسماء مرموقة مثل ميشيل دي لوتشي وبيتر مارينو. وسيسلط معرض فيزيونير الضوء على مصممين ومجموعات من أليساندرو لا سبادا ومارك أنج. ويقدم معرض هيلين تشيسليت مجموعة واسعة من علامات التصميم الرائدة، بما في ذلك مجموعة من توماس هيذرويك، بالإضافة إلى أعمال من روم لندن وتوم فولكنر وأوبجكت ستوديو وأتيليه 001، بينما يُطلق استوديو النسيج الإيطالي دينودو، المعروف بسجاده ومفروشاته الحصرية محدودة الإصدار، مجموعته الأولى في المنطقة،

مُسلّطًا الضوء على تعاونه مع عدد من الفنانين المرموقين. ويمزج ثنائي التصميم الأردني نقش كوليكتيف بين الجماليات المعاصرة والحرفية العربية التقليدية، مستعرضًا أعمالًا تعكس الذاكرة الثقافية من خلال أشكال عصرية.

تركيبات غامرة، وعروض مؤقتة، وجلسات حوارية، وتجارب تفاعلية

تستعد بي إم دبليو السعودية للكشف عن تجربة مكانية آسرة خلال مشاركتها الأولى في معرض داون تاون ديزاين الرياض. وتأتي "ردهة بي إم دبليو" كمفهوم ضيافة إبداعي من تصميم المصممة السعودية أماني الإبراهيم، الشريكة والمديرة التنفيذية في شركة كريستينا زانيك للاستشارات، لتجسّد من خلالها لغة التصميم المستقبلية للعلامة، وتعبّر عن حوارها المستمر مع عوالم الإبداع والعمارة والابتكار.

كما يتعاون الثنائي الإبداعي بومباس آند بار مع ذا لايتهاوس لتقديم تجربة متعددة الحواس ضمن المعرض. ويضم هذا المفهوم المؤقت، الذي ابتكرته شركة التصميم المحلي لايتا إنتريور، مجموعة من الحلويات المتوهجة في الظلام والكوكتيلات المبتكرة، مستوحاة من روح باوهاوس الحالمة. ويشمل البرنامج أيضًا مشاركة علامات القهوة السعودية المختصة أوريجين روسترز وماربل × إيزي بيكري.

ويقدّم الاستوديو متعدد التخصصات "كريم+إلياس"، بقيادة كريم تامرجي وإلياس حاج، عملاً تركيبيًا خارجيًا بعنوان "ستراتا"، مُشيَّدًا من رمال السعودية باستخدام تقنية التربة المدكوكة التقليدية. يُعرض "ستراتا" في الساحات الخارجية الرئيسية في منطقة جاكس، حيث يمزج بين الحرفية التراثية والتصميم المعاصر، ليمنح الزوار تجربة غامرة تربط بين ماضي الرياض وحاضرها. ويعكس هذا العمل التزام "كريم+إلياس" بالفن القائم على المواد والتصميم المتجاوب مع الموقع.

يستضيف "المنتدى"، منصة الريادة الفكرية للمعرض، برنامجًا يوميًا من الجلسات الحوارية، إلى جانب ورش عمل وفعاليات مباشرة تتناول مواضيع مثل العمارة والمواد والاستدامة والابتكار الإقليمي. يغطي برنامج الجلسات مجموعة واسعة من المواضيع، بدءًا من رعاية المجتمعات الإبداعية واستكشاف سوق التصميم المتنامي، وصولًا إلى دراسة التوجهات المستقبلية في الممارسات المعاصرة. كما يُسلط الضوء على التعاون متعدد التخصصات، والتبادل الإقليمي، والدور المتطور للتصميم في تشكيل البيئات الاجتماعية والرفاهية. ستُسلط جلسة متخصصة الضوء على تأثير النساء الرائدات في تصميم محيطنا، مع التركيز على المناهج الشاملة والمستقبلية.

التركيز على الإبداع السعودي

سيضم المعرض ركنًا خاصًا من التركيبات المعمارية والأعمال التفاعلية التي سبق تكليفها من قبل مؤسسات ثقافية محلية، مما يُبرز المشهد الإبداعي المتطور في المملكة. كما تفخر هيئة فنون العمارة والتصميم، بتقديم تركيب تفاعلي بعنوان Woven من تنفيذ ربى الخالدي، يتضمن نولًا تفاعليًا يُستخدم مباشرة خلال المعرض. وسيشرف مركز إثراء على العروض التقديمية، بما في ذلك العروض المفتوحة التي تقدمها شركة سين آركيتكتس، وجناح إيوان، وآدِم.