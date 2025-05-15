شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة المنظومة الجديدة للحصول على التأشيرة الاضطرارية عند منافذ الوصول الجوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعاً موسعاً مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لمناقشة المنظومة الجديدة للحصول على التأشيرة الاضطرارية من مختلف دول العالم، عند الوصول إلى المطارات المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للتحول الرقمي، وممثلين عن وزارتي المالية والطيران المدني والجهات المعنية والشركة المنفذة للمشروع.

واستهل الوزير الاجتماع، بالتأكيد على أهمية هذه المنظومة التي من شأنها أن تعمل على تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة الاضطرارية للوافدين إلى مصر مما يساهم في القضاء على التكدسات والازدحام بالمطارات، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين التجربة السياحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لاستيعاب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري.

وخلال الاجتماع تم استعراض محاور هذه المنظومة الجديدة والتي تشمل عدة بدائل للحصول على التأشيرة عند الوصول عبر رمز كودي (QR كود) تعريفي بالمطارات المختلفة يستطيع من خلاله المسافر الحصول على مصوغ الدخول ودفع قيمته إلكترونياً بشكل فوري، أو من خلال ماكينات للخدمة الذاتية والتي سيتم توفيرها في عدة أماكن بمنفذ الوصول، او عن طريق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول تم تصميمه لهذا الغرض.

كما تم استعراض الخطط المقترحة للتعامل مع أية تحديات قد تطرأ، والإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم البدء في التشغيل التجريبي لهذه المنظومة بمطار القاهرة الدولي اعتباراً من منتصف يونيو القادم، على أن تقوم وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة التشغيل التجريبي والوقوف على الدورس المستفادة أثناء التطبيق تمهيداً لتعميم هذه المنظومة بكافة المطارات المصرية.