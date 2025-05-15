وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتابعان سير العمل بمنظومتى مياه الشرب والصرف بالمحافظة

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القاهرة - سامية سيد - وزير الإسكان يوجه بوضع خُطة لتوفير كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية

.. ويتفقدان محطة معالجة صرف صحي شلشلمون على مساحة 12 فدانا

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، خلال جولتهما اليوم بعدد من المشروعات بمحافظة الشرقية، سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وذلك في اجتماعٍ بمقر محطة معالجة صرف صحي شلشلمون بمنيا القمح، بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الشرقية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونواب البرلمان عن المحافظة.

واستهل وزير الإسكان، الاجتماع بالاطِّلاع على سير العمل بمنظومة مياه الشرب بمحافظة الشرقية، والتي تتكون من 205 محطات مياه شرب بطاقة إنتاجية 1.3 مليون م3/يوم، و51 محطة رفع، و10700كم شبكات، وبلغت نسبة التغطية في الحضر 100%، وفي الريف 99%، بجانب استعراض موقف النمو السكاني والاحتياج المتوقع لمياه الشرب بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بالشرقية، والتي تتكون من 42 محطة معالجة صرف صحي بطاقة إجمالية 454 ألف م3/يوم تقريبا، و 135 محطة رفع رئيسية و192 محطة رفع فرعية، وشبكات انحدار بطول 3067كم، وخطوط طرد بطول 460 كم.

ووجه وزير الإسكان، بوضع خُطة لتوفير كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، والالتزام بالتوقيتات المحددة لتشغيل المحطات التي تم الانتهاء من تنفيذها.

ولفت وزير الإسكان إلى أنه يتم التنسيق الدائم مع محافظ الشرقية لسرعة تنفيذ المشروعات وتكثيف الجهود المبذولة بمدن وقرى المحافظة، وكذا المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والواقعة في إقليم محافظة الشرقية، لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، مقدماً الشكر لكل فريق العمل من الوزارة والمحافظة، ونواب البرلمان عن الشرقية.

وقدَّم وزير الإسكان، الشكر لمحافظ الشرقية على متابعته الدؤوبة للمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة، والعمل على تذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات لخدمة أهالي المحافظة، معرباً عن اعتزازه بأنه أحد أبناء محافظة الشرقية.

من جانبه، أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في سبيل تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية وتسعي جاهدة لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال الـ10 سنوات الماضية تخطي الـ 62 مليار جنيه وذلك لإحداث التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل.

وعقب استعراض منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، تفقد وزير الإسكان ومحافظ الشرقية محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شلشلمون، بطاقة 30000م3/يوم على مساحة 12 فدانا، وتخدم 195 ألف نسمة، وتستقبل مياه الصرف الصحي من محطات رفع (كفر شلشلمون – شلشلمون – الحميدية – الحدادين – الصوامع).