شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس أمام الجنيه.. ويسجل 50.11 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 15-5-2025 تراجعا أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث تراجع بالبنك المركزي إلى 50.32 جنيه للشراء 50.45 جنيه البيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الأهلي إلى 50.11 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.11 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.11 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.11 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار الآن بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.