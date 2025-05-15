شكرا لقرائتكم خبر عن "نيو إيرا" تُعلن إطلاق هيلو مول بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 5 أفدنة.. خطوة جديدة نحو الريادة في التطوير العقاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تعكس طموحاتها التوسعية ورؤيتها الطموحة، أعلنت شركة نيو إيرا للاستثمار العقاري والمقاولات، برئاسة المهندس مينا يوسف والأستاذ عهدي صبري، عن إطلاق أحدث وأكبر مشروعاتها التجارية بمدينة 6 أكتوبر، تحت اسم "هيلو مول"، على مساحة تمتد إلى 5 فدادين في موقع استراتيجي مميز بجوار نادي وادي دجلة، في قلب منطقة تشهد واحدة من أعلى الكثافات السكانية.

ويمثل "هيلو مول" نقلة نوعية في المشروعات التجارية متعددة الاستخدامات، حيث يجمع بين روعة التصميم الهندسي وعبقرية التخطيط، بما يضمن تجربة استثنائية للمستثمرين والزوار على حد سواء. وقد تم تخصيص الأرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتجرى حاليًا إجراءات استخراج التراخيص تمهيدًا لبدء التنفيذ.

وتُعد شركة نيو إيرا واحدة من الكيانات الصاعدة بقوة في سوق التطوير العقاري المصري، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة أن تفرض اسمها في قطاع العقارات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والتجارية الرائدة التي تجمع بين الجودة والابتكار، وتسعى دومًا لتقديم مجتمعات متكاملة تليق بتطلعات المستقبل.

ويأتي مشروع "هيلو مول" ترجمة واضحة لالتزام الشركة برؤية الدولة في توسيع الرقعة العمرانية، وتحقيق التنمية المستدامة، عبر توفير حلول عمرانية متكاملة تراعي احتياجات المواطنين وتعزز جودة الحياة.

من جانبه، صرح الأستاذ عماد ماهر، رئيس القطاع التجاري بشركة نيو إيرا، بأن المشروع تم التخطيط له وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن "الكيانات الكبرى تسعى أن يكون شركاؤها مميزين"، ولهذا فقد تم التعاون مع نخبة من أفضل الأسماء في السوق، حيث تولى مكتب الحافظ للاستشارات الهندسية (محمد حافظ) وضع التصاميم الهندسية، بينما أسندت أعمال شركة محرم بخوم (ACE)

للاشراف على التنفيذ الهندسي، بالإضافة إلى شركة كاد للاداره و التشغيل لضمان طموح الشركة في تنفيذ المشروع.

واختتم ماهر تصريحه بالتأكيد على أن "هيلو مول" ليس مجرد مشروع تجاري جديد، بل يمثل إضافة نوعية فارقة لسوق التطوير العقاري في مصر، ويجسد رؤية نيو إيرا في تقديم مشروعات تواكب طموحات العصر، بطابع معماري فريد وقيمة استثمارية مستدامة، تعزز من مكانة الشركة كأحد رواد التطوير العقاري في السوق المصري