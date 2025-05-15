شكرا لقرائتكم خبر عن 61.94 دولار.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار فى التعاملات المبكرة اليوم، بعد الارتفاع غير المتوقع في مخزونات النفط بالولايات المتحدة، مما أثار المخاوف من تضخم الإمدادات.

وبلغ تراجع سعر البرميل بنحو 1.21 دولار، ما يعادل 1.9%، ليصل إلى 61.94 دولار، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 0.8% في جلسة يوم أمس وهبط خام برنت ليصل إلى 65.09 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 3.5 ملايين برميل، لتصل إلى نحو 442 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 مايو.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع أكبر، بلغ 4.3 ملايين برميل خلال نفس الفترة.



