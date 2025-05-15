شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ 34 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 38.850 ريال مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ 40.075 ريال وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 38.850 ريال

- عيار 22 سجل 35.600 ريال

- عيار 21 سجل 34.000 ريال

- عيار 18 سجل 29.125 ريال

- عيار 14 سجل 22.650 ريال

- عيار 12 سجل 19.425 ريال

- الأونصة 1208.250 ريال

- الجنيه الذهب 271.925 ريال

- الأونصة بالدولار 3142.88 دولار



وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر اليوم الخميس، في ظل ترقّب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي قد توضح مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بينما أثّر انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير واعتمدتا هدنة لمدة 90 يومًا، ما ساهم في تهدئة حرب تجارية كانت تهدد الاقتصاد العالمي.

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وسجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.