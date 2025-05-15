شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدقيق والأرز البسمتي في السعودية خلال شهر #عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدقيق في السعودية خلال شهر أبريل الماضي، على أساس شهري، فيما سجل الأرز البسمتي انخفاضا، بينما ارتفع سعر الأرز الهندي.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر دقيق القمح المحلي الأسمر 3.13 ريال في أبريل، منخفضا بنسبة 0.3% على أساس شهري. سعر الدقيق سجل سعر الدقيق المحلي الأبيض زنة (2 كجم) في شهر أبريل من العام الحالي، 4.82 ريال، منخفضا بنسبة 0.2% على أساس شهري.

وبحسب النشرة، انخفض سعر الأرز البسمتي الأبيض زنة (10 كجم) بنسبة 1% إلى 95.88 ريال، بينما ارتفع سعر الأرز الهندي بنسبة 0.9% إلى 82.47 ريال.

وسجل سعر الذرة الحلوة 6.06 ريال، مرتفعا بنسبة 0.5%، بينما ارتفع سعر الشعيرية بنسبة 0.9% إلى 5.82 ريال في أبريل الماضي، على أساس شهري.

وانخفض سعر المكرونة المحلية بنسبة 0.2% على أساس شهري في أبريل الماضي، مسجلا 5.91 ريال، بينما انخفض سعر الشوربة العلب الشوفان بنسبة 0.3% إلى 9.78 ريال.

واستقر سعر الخبز الأبيض المفرود في شهر أبريل الماضي، على أساس شهري عند 1.08 ريال لـ(4 أرغفة).