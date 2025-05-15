شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس يجتمع بقيادات MAERSK العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، اجتماعًا رفيع المستوى بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من قيادات شركة AP Moller MAERSK العالمية برئاسة كاميلا جين، نائبة رئيس الشركة ومسؤولة السياسات العامة والشؤون التنظيمية؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، هذا وقد حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية للهيئة.

وخلال الاجتماع أعرب وليد جمال الدين، عن تطلع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعميق التعاون مع شركة ميرسك، لافتًا إلى أن الهيئة منفتحة على الشراكات العالمية في الأنشطة اللوجستية وأنشطة إنتاج وتداول الوقود الأخضر وتموين السفن، لا سيما في ظل تبني شركة ميرسك لسياسات خفض الانبعاثات الكربونية كواحدة من الرواد العالميين في الشحن البحري الأخضر؛ حيث دشنت الشركة أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر، التي قامت المنطقة الاقتصادية بالاحتفاء بتموينها للمرة الأولى بميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة خلال عام 2023.

كما أوضح أن التعاون مع ميرسك لا يقتصر على الأنشطة البحرية والشحن، بل يمكن أن يمتد للمناطق اللوجستية، والوقود الأخضر ، لافتًا إلى أن تنوع الأنشطة الصناعية داخل المنطقة يمثل فرصة إضافية للشركة لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد العالمية.

ومن جانبهم ثمن مسؤولو "ميرسك" شراكتهم مع الهيئة، معربين عن تقديرهم لمدى المهنية والشفافية التي تتمتع بها إدارة الهيئة، خاصة في ظل التحديات الراهنة أمام حركة التجارة العالمية، مؤكدين أن التعاون مع الهيئة يساهم في التغلب على العقبات كافة، ويدفع أعمال الشركة نحو آفاقٍ أكثر تطورًا.