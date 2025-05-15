شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يواصل الهبوط في منتصف تعاملات اليوم الخميس أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر اليورو اليوم الخميس 15 مايو 2025 التراجع في منتصف التعاملات أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية. وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.50 جنيه للشراء، و56.66 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 55.99 جنيه للشراء، و56.38 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 55.99 جنيه للشراء، و56.38 جنيه للبيع. وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.50 جنيه للشراء. 56.66 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلى المصري سعر اليورو في البنك الأهلى المصري 55.99 جنيه للشراء.

56.38 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر سعر اليورو في بنك مصر 55.99 جنيه للشراء.

56.38 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الاسكندرية سعر اليورو في بنك الاسكندرية 55.98 جنيه للشراء. 56.38 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك التجارى الدولى سعر اليورو في البنك التجارى الدولى 55.99 جنيه للشراء. 56.39 جنيه للبيع. سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى 56.27 جنيه للشراء.

56.53 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك البركة سعر اليورو في بنك البركة 55.97 جنيه للشراء. 56.36 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر اليورو في بنك قناة السويس 55.99 جنيه للشراء. 56.38 جنيه للبيع.

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