شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تحافظ على صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 31834 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 39597 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 14262 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 9427 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12778 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3283 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 12443 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، بريميم هيلثكير جروب، وركاز القابضة للاستثمارات المالية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 10 آلاف سهم، 600 ألف سهم، 289.9 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 7.4 مليون سهم، 3.2 مليون سهم، على التوالي.

فيما باع مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 8.2 مليون سهم، 4.3 مليون سهم، مليون سهم، 44 مليون سهم، 100 ألف سهم، 3.2 مليون سهم، 1.2 مليار سهم، على الترتيب، كما باع مساهم رئيسي بشركة الكابلات الكهربائية المصرية عدد 500 ألف سهم.

وباع داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 22028 سهمًا، 3.1 مليون سهم، مليون سهم، 42.5 ألف سهم، 12160 سهم، 169.9 ألف سهم، 7090 سهم، 600 ألف سهم، 300 مليون سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، عن بيع المساهم إسلام محمد صبحي رشاد، عدد 143.7 ألف سهم بسعر 2.663 جنيه بقيمة إجمالية 382.7 ألف جنيه، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي القطاع العقاري، حققت شركة بالم هيلز، مبيعات بلغت 80.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 148%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.539 مليار جنيه مقارنة مع 1.002 مليار جنيه، بنسبة نمو 54%.

حققت شركة إعمار مصر للتنمية، إيرادات بلغت 5.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.3 مليار جنيه مقارنة مع 5.7 مليار جنيه.

وفي قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، حققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 65.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 605.4 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 307.1 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 97.1%.

حققت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إيرادات بلغت 634.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 625.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 65.8 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 109.7 مليون جنيه.

وفي قطاع الخدمات المالية، حققت شركة جي بي كوربوريشن، إيرادات بلغت 16.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 9 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 86.1%، وبلغ صافي ربح الفترة 626.5 مليون جنيه مقارنة مع 626.3 مليون جنيه.

حققت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، إيرادات نشاط بلغت 489.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 367.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 33%، وبلغ صافي ربح الفترة 31.3 مليون جنيه مقارنة مع 32.2 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 2%.



وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، صافي مبيعات بلغت 2.299 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.503 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 53.01%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 319 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 604 ملايين جنيه بنسبة انخفاض 47%.

حققت شركة ابن سينا فارما، صافي مبيعات بلغت 17 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 10.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 181.9 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 98.1 مليون جنيه.

وفي قطاع الطاقة والخدمات المساندة، حققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، صافي مبيعات بلغت 28.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 22.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.06 مليار جنيه مقارنة مع أرباح 1.05 مليار جنيه.

حققت شركة طاقة عربية، إيرادات بلغت 5.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 50%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 136.1 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 102.8 مليون جنيه، بنسبة نمو 32%.

وفي قطاع خدمات النقل والشحن، حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 6 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 44%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 5.2 مليار جنيه مقارنة مع أرباح 4.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 27%.



وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"، مبيعات بلغت 2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.013 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 104 ملايين جنيه مقارنة مع أرباح 60.9 مليون جنيه.

حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، مبيعات بلغت 791.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 643.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 428.3 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 506.5 مليون جنيه.

حققت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، مبيعات بلغت 557.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 467.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 57.4 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 61.4 مليون جنيه.



