شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى يواصل تراجعه اليوم الخميس 15-5-2025 بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 15 مايو 2025 12:32 م
واصل سعر الجنيه الإسترليني تراجعه أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى منتصف تعاملات اليوم الخميس 15-5-2025 ,ليسجل فى البنك المركزي 67.16 جنيه للشراء، و67.34 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.48 جنيه للشراء، و66.84 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
66.48 جنيه للشراء.
66.84 جنيه للبيع.
66.49 جنيه للشراء.
66.85 جنيه للبيع.
66.44 جنيه للشراء.
66.80 جنيه للبيع.
66.45 جنيه للشراء.
66.81 جنيه للبيع.
66.44 جنيه للشراء.
66.80 جنيه للبيع.
66.79 جنيه للشراء.
67.05 جنيه للبيع.
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