شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لافتتاح المتحف الكبير.. وزير السياحة يلتقى رئيس مكتب الجايكا اليابانية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - بحث آفاق التعاون لتعزيز مكانة المتحف كمركز بحثي إقليمي ودولي في علم المصريات والمتاحف وأكبر متحف في العالم للآثار المصرية القديمة

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف المصري الكبير، إيبيساوا يو رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر، وذلك لبحث آفاق الشراكات المستقبلية بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمي والثقافي وبناء القدرات البشرية وتدريب الكوادر المتخصصة ونقل المعارف المتقدمة، بما يساهم في تعزيز دور المتحف المصري الكبير العلمي والبحثي في مجال المتاحف وعلم المصريات وتنفيذ رؤية المتحف والتسويق لعلامته التجارية.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، وعدد من قيادات الجايكا والمتاحف اليابانية ومسئولي وممثلي شركة ماكينزي باليابان.

وخلال اللقاء، أكد الجانبين على الدور المحوري الذي يضطلع به المتحف المصري الكبير ليس فقط باعتباره أكبر متحف في العالم للآثار المصرية القديمة، بل بوصفه مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً في مجالات البحث العلمي والدراسات المتخصصة في علم المصريات، كما تم مناقشة آليات تنفيذ وثيقة التعاون التي تم توقيعها في أوائل الشهر الجاري بين المتحف المصري الكبير والجايكا" والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات إدارة وحفظ التراث باستخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجال، بالإضافة إلى تنظيم برامج لتدريب العاملين بالمتحف وطلاب الدراسات العليا المسجلين في برامج حفظ التراث بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وهي البرامج التي تم إعداد لوائحها الأكاديمية بالشراكة بين الخبراء المصريين واليابانيين.

وتناول الاجتماع أيضاً مناقشة آليات التعاون لتوفير الدعم الفني للمتحف في مجال إدارة الخدمات وضمان تقديم تجربة متميزة ورفيعة المستوى للزائرين بالإضافة إلى بناء قدرات العنصر البشري بالمتحف بما يساهم في أداء مهامهم الإدارية والتشغيلية والتعامل مع المُشغل، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية البحثية للمتحف المصري الكبير ليصبح أكبر مركز بحثي إقليمي ودولي لدراسة علم المصريات وتدريب المتخصصين في مجال ترميم الآثار.

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد تعاوناً وثيقاً في مجالي السياحة والآثار، يتجسد في عدة مشروعات أثرية ومذكرات تفاهم موقعة في هذا الإطار، بالإضافة إلى المشاركة السنوية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في معرض “Tourism Expo Japan”. كما تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو المعرض المؤقت “رمسيس وذهب الفراعنة”، في خطوة تعزز من الحضور المصري الثقافي عالمياً.

