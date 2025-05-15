شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان بعضوية وزير المالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليضم محمد المنشاوي، رئيسًا لمجلس الإدارة، وسامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، وكل من خالد زكريا، وجيهان ممدوح، وعمرو أبو العيون، وحسن الشوربجي، وعصام عبد الفتاح محمد، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وكل من أحمد أشرف كجوك، وزير المالية، ونفين علي صبور، أعضاء مستقلين.

جاء ذلك عقب اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والتي صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2024، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المنتهية في 2024، وملاحظات وتحفظات مراقب الحسابات والرد عليها على القوائم المالية، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتوزيع جزء من أرباح السنة المالية بقيمة 1.788 مليار جنيه توزيع على قسطين الأولى بواقع 0.80354 جنيه لكل سهم، وقسط ثاني بواقع 0.53569 جنيه لكل سهم.

وحددت الجمعية، الموافقة على تحديد رواتب وبدلات حضور والانتقالات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، على أن يتقاضى رئيس مجلس الإدارة راتب 70 ألف جنيه، ويتقاضى أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور جلسات 14500 جنيه وبدل انتقالات 500 جنيه.