شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر «كيمانول» ترتفع 65% إلى 40.47 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي) بنسبة 23% في بداية العام، مما ساهم في زيادة تكاليف الإنتاج خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت الخسائر بسبب الأداء المالي للشركتين التابعتين اللتين تم الاستحواذ عليهما مؤخراً، وساهمت بخسارة إجمالية قدرها 10.1 مليون ريال مقارنةً بـحوالي 3 ملايين ريال في نفس الربع من العام الماضي، حينما تم تضمين أداء شهر واحد فقط لإحدى الشركات التابعة بعد الاستحواذ عليها خلال تلك الفترة.

ويعود سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي بنسبة 79% مقارنةً بالربع السابق بشكلٍ رئيسي إلى خسائر انخفاض قيمة الشهرة بمبلغ 127 مليون ريال والتي تم تسجيلها في الربع السابق.

علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي) بنسبة 23% في بداية الربع الحالي، مما ساهم في زيادة تكاليف الإنتاج خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 65.3% إلى 40.47 مليون ريال، مقابل خسائر بـ24.48 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع الخسائر إلى انخفاض الكميات المباعة بنسبة 2% ومتوسط أسعار البيع بنسبة 6%.علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي) بنسبة 23% في بداية العام، مما ساهم في زيادة تكاليف الإنتاج خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت الخسائر بسبب الأداء المالي للشركتين التابعتين اللتين تم الاستحواذ عليهما مؤخراً، وساهمت بخسارة إجمالية قدرها 10.1 مليون ريال مقارنةً بـحوالي 3 ملايين ريال في نفس الربع من العام الماضي، حينما تم تضمين أداء شهر واحد فقط لإحدى الشركات التابعة بعد الاستحواذ عليها خلال تلك الفترة.ويعود سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي بنسبة 79% مقارنةً بالربع السابق بشكلٍ رئيسي إلى خسائر انخفاض قيمة الشهرة بمبلغ 127 مليون ريال والتي تم تسجيلها في الربع السابق.علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي) بنسبة 23% في بداية الربع الحالي، مما ساهم في زيادة تكاليف الإنتاج خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.