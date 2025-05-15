شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «ثمار» 92% إلى 4.4 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تفاقمت خسائر شركة ثمار التنمية القابضة في الربع الأول من 2025 بنسبة 92% إلى 4.4 مليون ريال، مقابل خسائر بـ2.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ (2) مليون ريال تقريبا.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيسي إلى:
1- انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 5.3 مليون ريال تقريبا.
2- انخفاض المكاسب غير المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بمبلغ 1.7 مليون ريال تقريبا.
3- انخفاض عكس مخصص الأطراف ذات العلاقة 1.8 مليون ريال تقريبا.
4- انخفاض عكس الهبوط في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات بمبلغ 144 ألف ريال تقريبا بالرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 1.1 مليون ريال تقريبا وانخفاض الزكاة بمبلغ 100 ألف ريال.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ (2) مليون ريال تقريبا.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيسي إلى:
1- انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 5.3 مليون ريال تقريبا.
2- انخفاض المكاسب غير المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بمبلغ 1.7 مليون ريال تقريبا.
3- انخفاض عكس مخصص الأطراف ذات العلاقة 1.8 مليون ريال تقريبا.
4- انخفاض عكس الهبوط في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات بمبلغ 144 ألف ريال تقريبا بالرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 1.1 مليون ريال تقريبا وانخفاض الزكاة بمبلغ 100 ألف ريال.