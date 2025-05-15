الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 15-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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سعر الدولار اليوم الخميس 15-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الخميس، 15 مايو 2025 10:00 ص

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 15-5-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 50.37 جنيه للشراء 50.50 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الاهلي عند 50.36 جنيه للشراء 50.46 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.36 جنيه للشراء 50.46 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.36 جنيه للشراء 50.46 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.36 جنيه للشراء 50.46 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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