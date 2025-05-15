شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 15-5 -2025 فى البحرين عيار 18 بـ29.325 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية التي اعلناه ترامب . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين



عيار 24 سجل 39.100 دينار

عيار 22 سجل 35.825 دينار

عيار 21 سجل 34.200 دينار

عيار 18 سجل 29.325 دينار

عيار 14 سجل 22.800 دينار

عيار 12 سجل 19.550 دينار

الاونصة 1215.775 دينار

الجنيه الذهب 273.625 دينار

الأونصة بالدولار 3233.42 دولار

من المقرر أن يقوم بنك الشعب الصيني وثلاث جهات حكومية أخرى بالاستثمار في تدويل بورصة شنغهاي للذهب، بما في ذلك إنشاء مستودعات للتسليم في الخارج، مما يمهّد الطريق أمام البورصة لمنافسة بورصة لندن (LON:LSEG) للمعادن (LME) في التحكم بتسعير المعادن على المستوى العالمي.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم

