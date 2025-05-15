شكرا لقرائتكم خبر عن لو حاجز شقة بمشروع جنة القاهرة الجديدة.. اعرف موعد استلام وحدتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بمنطقة جنوب أرض الجمعيات للفائزين بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من الأحد المقبل 18/5/2025، على أن يستمر تسليم الوحدات حتى يوم الأحد 1/6/2025، وذلك فى أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 355، يوم الأحد 18/5/2025، ووحدات العمارة 356، يوم الإثنين 19/5/2025، ووحدات العمارة 357، يوم الثلاثاء 20/5/2025، ووحدات العمارة 358، يوم الأربعاء 21/5/2025، ووحدات العمارة 359، يوم الخميس 22/5/2025، ووحدات العمارة 360، يوم الأحد 25/5/2025، ووحدات العمارة 361، يوم الإثنين 26/5/2025، ووحدات العمارة 362، يوم الثلاثاء 27/5/2025، ووحدات العمارة 363، يوم الأربعاء 28/5/2025، ووحدات العمارة 364، يوم الخميس 29/5/2025، ووحدات العمارة 365، يوم الأحد 1/6/2025.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبى، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.