شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشترى عربية فى 2025.. شوف أفضل 5 سيارات بأقل من مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات السيارات تقديم سيارات تناسب شرائح مختلفة من المستهلكين فى السوق المصرى، وإليكم سيارات تحت سعر المليون جنيه سواء من الطرازات الأسيوية أو الأروبية وهى كالاتى:

أولا السيارة نيسان صنى 2026:

تواصل شركة نيسان مصر تقديم كل ماهو جديد فى السوق المصرية، حيث أعلنت عن تقديم طراز نيسان " صنى 2026 "، بأسعار رسمية تبدأ من 645 ألف جنيه بدلا من 695 ألف، حيث يتم تقديم السيارة فى السوق المصرية ب 4 فئات

تأتى أسعار السيارة نيسان صنى موديل 2026 فى مصر كالاتى:

الفئة الأولى مانيوال بسعر 645,000 جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 695,000 جنيه

الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 765,000 جنيه

الفئة الرابعة أوتوماتيك بسعر 795,000 جنيه

تعتمد السيارة " نيسان صنى 2026 " على محرك رباعى الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولّد المحرك قوة 108 حصان، مما يوفر توازنًا جيدًا بين القوة وكفاءة استهلاك الوقود، يبلغ عزم الدوران الأقصى 134 نيوتن متر، ما يمنح استجابة مقبولة أثناء التسارع، تتصل القوة بالعجلات الأمامية، ما يجعل السيارة ذات دفع أمامى، وناقل الحركة يختلف حسب الفئة يدوى من 5 سرعات فى الفئة الأولى M/T BASE أوتوماتيك فى الفئات الثلاثة الأعلىA/T BASE، A/T MID ، A/T SUPER MID.

وعن أبرز وسائل الأمان والسلامة فتوفر السيارة " نيسان صنى 2026 " عددًا من الأنظمة الأساسية التى تضمن حماية الركاب أبرزها وسادتان هوائيتان أمامية للسائق والراكب الأمامى لتقليل مخاطر الإصابة عند الاصطدام، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS يساعد على التحكم فى التوجيه أثناء الكبح المفاجئ، توزيع إلكترونى لقوة الفرامل EBD يوزع قوة الكبح بشكل متوازن بين العجلات، نظام إيموبليزر ضد السرقة يعمل على تعطيل تشغيل المحرك بدون المفتاح الصحيح، عجلة قيادة كهربائية تُسهّل المناورة وتقلل من الجهد المطلوب من السائق تجهيزات داخلية توفر الراحة والوظائف.

كما تم تزويد نيسان صنى بمجموعة من الكماليات الأساسية التى تجعل تجربة القيادة أكثر راحة، من بينها مكيف هواء يدوى فعال فى التبريد مع مخارج هواء للمقاعد الخلفية لضمان توزيع متساوٍ للهواء داخل المقصورة زجاج كهربائى يُمكّن السائق والركاب من التحكم بكل سهولةقفل مركزى للأبواب لتوفير الأمان والراحةإمكانية طى المقاعد الخلفية، ما يتيح توسيع مساحة التخزين الخلفية عند الحاجة، مقاعد أمامية (السائق والراكب) قابلة للتعديل يدويًا لراحة أكبر أثناء القيادة الطويلة، عجلة قيادة متعددة الوظائف تُمكن السائق من التحكم فى بعض الوظائف بدون رفع يديه عن المقود، مدخل AUX لتوصيل الأجهزة الخارجية، مكبرات صوتية موزعة داخل السيارة، جنوط مقاس 15 بوصة تضيف لمسة رياضية على تصميم السيارة، مصابيح ضباب أمامية هالوجين لتحسين الرؤية فى الظروف المناخية الصعبة مرايات جانبية كهربائية الضبط تعزز من راحة القيادة وتحسين الرؤية الجانبية، سبويلر خلفى فى الفئات الأعلى يعزز المظهر الرياضى ويساعد فى الثبات الهوائيزجاج خلفى معتم يوفر خصوصية أكبر وراحة داخلية من أشعة الشمس.

وعن ابرز المميزات الإضافية فى الفئة “A/T MID”، تحصل فئة A/T MID من نيسان صنى على مجموعة إضافية من التجهيزات الترفيهية والتقنية التى ترفع من مستوى السيارة مقارنة بالفئات الأدنى، وتشمل كاميرا خلفية لمساعدة السائق فى الركن وتفادى العقبات، شاشة وسائط قياس 7 بوصات تعمل باللمس وتوفر تحكمًا سلسًا بالوسائط والمعلومات، بلوتوث لتوصيل الهواتف الذكية وتشغيل الموسيقى أو إجراء المكالمات دون استخدام اليدين، مدخل USB لتوصيل وتشغيل الملفات الصوتية أو شحن الأجهزة، تحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة، ما يزيد من راحة السائق ويقلل من التشتت أثناء القيادة.

ثانيا: السيارة شيرى "أريزو 5" 2025:

تُعد شيرى أريزو 5 من أبرز السيارات السيدان التى اخذت شريحة كبيرة فى السيارات الاقتصادية تحت المليون جنيه لأنها تجمع بين التصميم العصرى والسعر المناسب، وأداء مثالى، وعن أسعار السيارة " شيرى أريزو 5 " 2025 فى مصر فهى تأتى كالاتى:

الفئة الأولى بسعر 665,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 715,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 745,000 جنيه

وعن محرك السيارة " شيرى أريزو 5 " فهو رباعى الأسطوانات بسعة 1500 سى سى، يعد القلب النابض لأريزو 5

يولد المحرك قوة 114 حصانًا، ويُنتج عزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر يبلغ متوسط استهلاك الوقود للسيارة نحو 7 لترات لكل 100 كم، ما يجعلها مناسبة للقيادة اليومية داخل المدن وعلى الطرق السريعة بكفاءة عالية.

تأتى السيارة مدعومة بحزمة جيدة من تجهيزات الأمان، والراحة، والترفيه، ما يجعلها خيارًا ذكيًا لشريحة واسعة من العملاء، سواء من الشباب الباحثين عن سيارة عملية تناسب الأسر الصغيرة التى ترغب فى وسيلة تنقل موثوقة واقتصادية.

يتوفر ناقلان للحركة حسب الفئة ناقل يدوى من 5 سرعات للفئة القياسية ناقل أوتوماتيكى CVT للفئات الأعلى، يمنح تجربة قيادة أكثر سلاسة شيرى أريزو 5 2025 تجهيزات الأمان لسيارة شيرى حرصت شيرى على تزويد أريزو 5 بأنظمة أمان أساسية تتوافق مع متطلبات السلامة الحديثة، وتوفر درجة جيدة من الحماية للسائق والركاب وسادتان هوائيتان فى الأمام لحماية السائق والراكب الأمامى، نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) لتقليل خطر انزلاق العجلات عند التوقف المفاجئ.

كما تحوى السيارة على نظام توزيع إلكترونى لقوة المكابح (EBD) يوزع الضغط بالتساوى على العجلات لمزيد من الثبات، مثبت سرعة يساعد السائق على الحفاظ على سرعة ثابتة دون الحاجة للضغط المستمر على دواسة الوقود، مفيد للرحلات الطويلة، حساسات ركن خلفية تسهل عملية الاصطفاف فى المساحات الضيقة، كاميرا خلفية تعزز من الرؤية الخلفية، نظام إيموبليزر ضد السرقة يمنع تشغيل السيارة بدون المفتاح الأصلي.

وعن الأماكن المخصصة لتثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX، ما يعزز أمان الأطفال فى المقاعد الخلفية، تصميم خارجى سيدان بلمسات عصرية رغم تصنيفها كسيارة اقتصادية، إلا أن شيرى أريزو 5 تقدم تصميمًا أنيقًا يرضى مختلف الأذواق، مع اهتمام بالتفاصيل التى تضفى مظهرًا عصريًا مصابيح أمامية وخلفية هالوجين تمنح السيارة إضاءة فعالة دون تعقيد.

وتأتى السيارة بإضاءة نهارية LED تضيف لمسة عصرية وتزيد من وضوح السيارة خلال النهار، مرايا جانبية كهربائية الضبط توفر سهولة فى التحكم وتدعم السلامة أثناء القيادة، جنوط رياضية مقاس 16 بوصة متوفرة فى الفئة الأعلى، تمنح السيارة طابعًا أكثر تميزًا على الطريق، أما المقصورة الداخلية فهى عملية ومريحة توازن بين البساطة والعملية، مع بعض اللمسات التى تعزز من الراحة والرفاهية فى الفئات الأعلى، بالإضافة إلى نظام دخول بدون مفتاح يسمح بفتح وغلق الأبواب بمجرد الاقتراب من السيارة (فى الفئة الأعلى)، وقفل مركزى للأبواب لضمان الأمان بمجرد تحرك السيارة.

وتقدم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهل التحكم فى النظام الصوتى والمكالمات دون تشتيت انتباه السائق، تكييف هواء فعّال يوفر تبريد جيد فى أوقات الحرارة الشديدة، زجاج كهربائى أمامى وخلفى لتحكم سهل ومرن لجميع الركاب، فتحة سقف تضيف إحساسًا بالرحابة والرفاهية فى الفئة الأعلى، وشاشة وسائط قياس 7 بوصة تعمل باللمس، تسهل التحكم بالموسيقى والإعدادات، دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto لتوصيل الهاتف الذكى وتشغيل التطبيقات مباشرة على الشاشة، و4 مكبرات صوتية توزّع الصوت داخل المقصورة بجودة مناسبة، مدخل USB لشحن الأجهزة أو تشغيل الوسائط بسهولة.

قامت الشركة العالمية للسيارات EIM بالكشف عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها المتنوعة لعام 2025 طبقا للعرض والطلب، حيث استقرت أسعار السيارة رينو تالينت بفئتيها لتسجل الفئة الأولى سعر 699 ألف بدلا من 799,000 جنيه أما الفئة الثانية فقد سجلت 799 ألف بدلا من 889,000 جنيه.

ثالثا السيارة رينو "تالينت" 2025:

تعتبر "رينو تاليانت" السيارة الأوروبية الاقتصادية ذات السعر التنافسى فى فئتها، حيث تجمع بين الخامات ذات الجودة ومواصفات الأمان العالمية فهى تصنع بمصنع رينو المغرب تحت معاير قياسية للعلامة التجارية العالمية، كما تتميز بكونها سيارة عائلية تجمع بين الراحة والرفاهية، وتتفوق على منافسيها بتكنولوجيا حديثة وتصميم متطور وعصرى.

وتتيح السيارة خاصية دخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح، ودعم لأنظمة هواتف أبل وأندرويد على الشاشة الوسطية 8 بوصة تعرض كافة محتوى هاتفك الذكى مما يزيد من رفاهية السيارة لمقتنيها.

تقدم رينو تالينت فى معدلات استهلاك البنزين بأقل نسبة فى فئتها داخل وخارج المدينة، حيث يصل متوسط الاستهلاك لـ5 لتر لكل 100 كيلومترفهى السيارة الاقتصاديه المرجوة فى هذة الفئة.

رابعا: السيارة "كارديان" 2025:

قدمت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصرى للعلامة الفرنسية "رينو" فى مصر، السيارة "كارديان" الجديدة كليًا، والتى تنتمى لفئة السيارات الكروس أوفر تحت المدمجة، وعن أسعار السيارة "كارديان 2025 "، فهى تتوفر بثلاث فئات:

الأولى إيفوليوشن: بسعر 849.900 جنيه

الفئة تكنو الثانية: بـ899.900 جنيه

الفئة الثالثة أيقونيك الأعلى تجهيزًا: بـ974.900 جنيه

وتأتى السيارة "كارديان" بمحرك ثلاثى الاسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

أما الأبعاد الخارجية للسيارة يبلغ طولها 4.120 مم، وعرضها 1.517 مم، وارتفاعها 1.544 مم، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2.604 مم، مع خلوص أرضى يبلغ 209 مم، وسعة صندوق الخلفى 410 لترات، أما سعة خزان الوقود فتصل إلى 50 لترًا.

عززت رينو السيارة بمنظومة متكاملة من تجهيزات السلامة القياسية، تشمل وسائد هواء أمامية، نظام فرامل مانعة للانغلاق، توزيع إلكترونى لقوة الفرامل، برنامج الثبات الإلكترونى، مساعد فرامل للطوارئ، ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات.

كما تمتلك السيارة حساسات ركن خلفية، مثبت ومحدد للسرعة، نظام تثبيت مقاعد الأطفال، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

وتتميز الفئة الثانية بإضافة وسائد هواء جانبية وكاميرا خلفية، فى حين زودت الفئة الأعلى بحساسات ركن أمامية، ونظام كاميرات يوفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة، إلى جانب نظام رصد البقعة العمياء، من حيث التصميم الخارجى، تقدم كارديان بخيارات طلاء تشمل سبعة ألوان هى الأبيض، الأسود، الأخضر، الأزرق، البنى، بالإضافة إلى درجتين من الرمادي.

وتبدأ تجهيزات السيارة القياسية بإضاءة نهارية من نوع LED، حساس إضاءة أوتوماتيكى، مرايا جانبية كهربائية الضبط، قضبان سقف ثابتة، وجنوط رياضية سوداء مقاس 16 بوصة.أما الفئة الثانية فتتميز بإضافة مصابيح ضباب أمامية LED، حساس مطر أوتوماتيكى، وقضبان سقف قابلة للتعديل، بينما تحصل الفئة الأعلى على ألواح حماية سفلية فضية اللون فى الأمام والخلف، وجنوط رياضية ثنائية اللون بنفس المقاس.

داخل المقصورة، تأتى الفئة الأولى بتجهيزات متنوعة تشمل قفل مركزى أوتوماتيكى، عجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بالجلد، نظام توجيه كهربائى، بدالات تغيير سرعات خلف عجلة القيادة، شاشة لمس مقاس 8 بوصات تدعم نظامى آبل كار بلاى وأندرويد أوتو.ويتوفر بالفئة القياسية أيضًا تكييف يدوى، نوافذ كهربائية مع وظيفة أوتوماتيكية لنافذة السائق، نظام صوتى مكوّن من 4 سماعات، مقعد سائق قابل لضبط الارتفاع، ومقاعد خلفية قابلة للطى بنسبة 60:40 بينما تتمتع الفئة الثانية بإضافة نظام دخول وتشغيل بدون مفتاح من خلال " كارت رينو الذكي"، تكييف هواء أوتوماتيكى، ونظام صوتى بـ6 سماعات.

اما الفئة الأعلى تشمل فرش مقاعد يجمع بين القماش وتطعيمات الجلد، شاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، إمكانية اختيار أنماط القيادة، إضاءة داخلية متعددة الألوان، ومخرج USB إضافى للركاب فى الصف الخلفى.

خامسا: السيارة بروتون ساجا 2025:

فى خطوة جديدة لتعزيز سوق السيارات الاقتصادية فى مصر، تم الكشف رسميًا مؤخرا عن سيارة بروتون ساجا 2025، التى تُعد أرخص سيارة مجمعة محليًا من قبل الوكيل الرسمى شركة "عز العرب".

تُطرح بروتون ساجا 2025 فى السوق المصرية بسعر 629.900 ألف جنيه، عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات، مما يجعلها من أكثر السيارات الاقتصادية المتاحة حاليًا المحرك والأداء الفنى لسيارة بروتون ساجا 2025، تعتمد السيارة على محرك سعة 1.3 لتر رباعى الأسطوانات مزود بتقنية VVT للتحكم فى توقيت الصمامات، مما يساهم فى تحسين استهلاك الوقود وكفاءة الأداء.

يولد المحرك قوة تبلغ 95 حصانًا مع عزم دوران أقصى يصل إلى 120 نيوتن/ متر

يتصل بناقل حركة أوتوماتيكى رباعى السرعات يتيح تجربة قيادة مريحة وسلسة

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 165 كم/ ساعة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام

وسائل الحماية والأمان فى السيارة تأتى proton ساجا 2025 بتجهيزات أمان تعزز من سلامة الركاب، وتشمل

وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامى للحماية من الصدمات

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS الذى يمنع انزلاق السيارة أثناء الفرملة المفاجئة

نظام توزيع إلكترونى لقوة الفرامل EBD لضمان توزيع متوازن لقوة الفرملة بين العجلات

مساعد الفرامل BA الذى يقلل مسافة التوقف عند الضغط المفاجئ على المكابح

حساسات ركن خلفية مع إنذار صوتى لمساعدة السائق أثناء الركن

كاميرا خلفية توفر رؤية واضحة للمناطق الخلفية أثناء الرجوع