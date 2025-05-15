شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: الهند أعلى الدول استيرادا للقطن المصرى عام 2024 بنحو 692.2 ألف قنطار مترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات القطن "سبتمبر/ أغسطس" للموسم الزراعي عامي 2023/ 2024، أن الهند كانت أعلى الدول استيـراداً للقطن المصري خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها 692.2 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 65.5% من إجمالي الكمية المصدرة من أول الموسم حتى نهايتـه "سبتمبر/ أغسطس" عام 2024.

وسجل إجمالي كمية المستهلك من الأقطـان المحلية 107.5 ألف قنطار متري من أول الموسم حتى نهايته "سبتمبر أغسطس" عام 2024، مقابل 54.3 ألف قنطار متري "سبتمبر/أغسطس" عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 98.0%.

وقدرت النشرة إجمالى كمية الصادرات بنحو 1.1 مليون قنطار متري من أول الموسم حتى نهايته "سبتمبر/ أغسطس" عام 2024 مقابل 1.5 مليون قنطار مترى "سبتمبر/ أغسطس" عام 2023 بنسبة انخفاض بلغت 27.7%، وبلغ إجمالى كمية الإنتاج من القطن الشعر 2.48 مليون قنطار متري عام 2024 مقابل 2.47 مليون قنطار متري عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 0.15%.

وبلغ إجمالى المخزون الفعلى من القطن الشـعـر 453.8 الف قنطار متر في 31 أغسطس عام 2024 مقابل 504.4 ألف قنطار مترى فى 31 أغسطس عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 10.0٪، وبلغـت كمية الأقطان من الأصناف طويل وسط 378.2 ألف قنطـار متـرى بنسبة قدرها 83.3% ويعتبر صنف جيزة 94 أكثر الأصناف الموجودة حيث بلغت كميته 330.6 ألف قنطار متـرى بنسبة قدرها 72.8٪ من إجـمالى الموجود الفعلى من القطن الشـعر فى 31 أغسطس عام 2024.

وتتركز النسبة العالية من القطن المخزون فى ليلة 31/8/2024 فى محافظة الغربية، حيث بلغت كمية الموجود من القطن بها 125.2 ألف ق . م بنسبة قدرها 27.6٪ تليها محافظة الشرقية 85.9 ألف ق . م بنسبة قدرها 18.9٪ من إجمالى الأقطان الموجـودة هذا الموسم، وبلغت كمية المخزون من القطن الشعر ليلة 31/8/2024 الرتب العالية الجودة (جود/ فج ) حيث بلغت 263.2 ألف قنطار مترى بنسـبة قدرها 58.0٪ يليها الرتب العالية الجودة (جود) حيث بلغت 190.7 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 42.0٪ من إجمالى المخزون هذا الموسم.