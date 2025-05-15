شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 15 مايو 2025 أمام الجنيه فى بنك مصر استقرار عند متسوط 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع، وذلك خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.37 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع.

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