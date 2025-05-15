شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 فى الإمارات.. عيار 21 بـ345.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

استمرت أسعار الذهب في الإمارات في التذبذب، حيث سجلت الأسعار اليوم، الخميس، تغيرًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، يأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 389.50 درهم

عيار 22 360.50 درهم

عيار 21 345.75 درهم

عيار 18 296.25 درهم

عيار 14 229.25 درهم

عيار 12 196.50 درهم

الاونصة 12114.75 درهم

الجنيه الذهب 2766.00 درهم

الأونصة بالدولار 3233.42 دولار



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

وواصلت أسعار الذهب انخفاضها في التعاملات الآسيوية حيث قلصت الإدارة الأمريكية تأثير الرسوم الجمركية على السيارات وسط مؤشرات على تخفيف التوترات التجارية، بينما ينتظر المستثمرون بحذر بيانات أمريكية رئيسية لقياس توقعات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى.