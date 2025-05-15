شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 33 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من السيارات فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من السيارات خلال شهر فبراير الماضي، قياسا بنفس الفترة من العام السابق له 2024.

وقالت بيانات الجهاز، إن واردات السيارات سجلت نحو 211 مليون و31 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت نحو 244 مليون و787 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2024، بتراجع بلغت قيمته نحو 33 مليون و756 ألف دولار.

وتعتبر واردات السيارات ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية العمرة.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي الواردات المصرية خلال شهر فبراير الماضي تراجعت لتصبح 6.76 مليار دولار، مقابل 6.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 1.4%، مدفوعة بتراجع واردات عدة سلع وأهمها القمح وبلغت قيمة وارداته 314 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 361 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 47 مليون دولار، يليه الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب وبلغت قيمتها 280 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 422 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2024، بتراجع بلغت قيمته 142 مليون دولار.

وتضمنت القائمة أيضا واردات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة بلغت 256 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 263 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2024، بتراجع بلغت قيمته 7 ملايين دولار، وأيضا واردات مصر من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة بلغت 223 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 239 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بتراجع بلغت قيمته 16 مليون دولار.