شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الصينى يواصل الشراء.. هكذا تأثر سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات شعبة الذهب أخر تطورات سعر الذهب فى مصر فى التداولات الفورية، وذلك بعد هبوط ملحوظ فى الأسواق عالميًا ومحليًا، مع هدوء التوترات التجارية.

- عيار 24: 5200 جنيه للجرام

- عيار 21 يسجل 4550 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3900 جنيه للجرام

- عيار 14: 3033 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 36400 جنيه.

هذا وقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين الذى يعد مقياس التضخم، ليظهر ارتفاع فى التضخم بأعلى من القراءة السابقة، بينما تنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الذى يقيس التضخم من وجهة نظر المنتجين والمقرر صدورها يوم الخميس، وذلك بهدف الحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطى الفيدرالي.



التحولات الأخيرة في بيانات التضخم والتغيرات التجارية قد تمنح الاحتياطى الفيدرالى مرونة أكبر فى السياسة النقدية، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن انتعاش التضخم المحتمل بسبب الرسوم الجمركية أبقت الأسواق حذرة.



أعلن البنك المركزى الصينى عن استمرار مشترياته الشهرية من الذهب للشهر السادس على التوالى فى أبريل، ليضيف 2.2 طن إلى احتياطيات الذهب لتصل الآن إلى 2295 طن أى ما يعادل 6.8% من إجمالى الأصول الاحتياطية.



من جهة أخرى أضافت صناديق الاستثمار الصينية المتداولة فى الذهب تدفقات نقدية بمقدار 6.8 مليار دولار أمريكى أى ما يساوى 65 طن من الذهب لتسجل الصناديق الصينية بذلك أقوى أداء شهرى لها على الإطلاق.



ولكن تجدر الإشارة إلى أن التدفقات الداخلة إلى الصناديق قد تباطأت فى بداية مايو كما ارتفعت أحجام تداول عقود الذهب الآجلة فى بورصة شنغهاى للعقود الآجلة (SHFE) إلى مستوى قياسى فى أبريل وظلت مرتفعة فى أوائل مايو.