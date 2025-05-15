بنسبة 2%.. أسعار الذهب تهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار الذهب بنسبة تزيد عن 2%، الأربعاء، إلى أدنى مستوى منذ 11 أبريل، متأثرة بتزايد التفاؤل التجاري بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض كبير للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية (2.1)% إلى (3180.29) دولارًا للأوقية، مسجلًا أدنى مستوى عند (3174.62) دولارًا خلال الجلسة، وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية (2)% إلى (3184.20) دولارًا.

كما انخفضت المعادن النفيسة الأخرى، إذ تراجعت الفضة (1.9)% إلى (32.27) دولارًا للأوقية، والبلاتين (0.8)% إلى (980.21) دولارًا، والبلاديوم (0.6)% إلى (950.70) دولارًا.

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