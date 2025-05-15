أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف المستثمرين من وجود فائض في الإمدادات.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند (66.09) دولارًا للبرميل بانخفاض (54) سنتًا، أو ما يعادل (0.81) بالمئة تقريبًا.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (52) سنتًا، أو (0.82) بالمئة، مسجلًا (63.15) دولارًا.

وتراجع الخامان بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار (3.5) ملايين برميل إلى (441.8) مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 422 ألف برميل يوميًا.

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