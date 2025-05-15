شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض كبير على سعر سيارة كوبرا ليون 2025.. اعرف بكام؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة "كيان إيجيبت" للتجارة والاستثمار، الوكيل المحلي الحصرى لعلامة "كوبرا" CUBRA الإسبانية فى مصر، عن تخفيض أسعار السيارة ليون موديل 2025 خلال شهر مايو الجارى بقيمة 100 ألف جنيه، ليسجل سعر السيارة مليون و799 ألف جنيه بدلًا من مليون و899 ألف جنيه.

وعن ابرز مواصفات السيارة" كوبرا " 2025 فهى بنفس محرك سيات ليون الذى تبلغ سعته 1.4 لتر تربو بقوة 150 حصان وناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س فى 8.5 ثوان وسرعتها القصوى 214 كم/س.

وتختلف كوبرا ليون الرياضية عن النسخة الأساسية التى تقدمها سيات فى عدد من التجهيزات، منها جنوط قياس 18 بوصة بلمسات نحاسية، وجناح خلفى أسود، وأعتاب رياضية جانبية، بالإضافة إلى إضاءة ترحاب بشعار كوبرا عند فتح الأبواب.

تمتلك كوبرا ليون مقصورة مزودة بمقاعد رياضية مكسوة بالجلد الأسود أو الأزرق البترولى، وخاصية التسخين والتحكم الكهربائى كما توفر ذاكرة لتعديلات مقعد السائق.ويتوفر بالسيارة فى لوحة القيادة شاشة تحكم لمسية قياس 12 بوصة بدعم أبل كار بلاى وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى نظام "Beats Audio" الصوتى المكون من 9 سماعات.

وزودت سيارة كوبرا بتكييف ثلاثى المناطق وإضاءة محيطية متعددة الألوان وشاحن لاسلكي؛ فضلًا عن 6 وسائد هوائية وأنظمة ESC للتحكم إلكترونى فى الثبات ونظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية ونظام توجيه للمساعدة على الركن.