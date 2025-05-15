شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 فى السعودية يسجل 292.25 ريال للجرام عيار 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك في ظل ترقب الأسواق لأى مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن النفيس عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

عيار 24 سجل 389.50 ريال

عيار 22 سجل 357.00 ريالا

عيار 21 سجل 341.00 ريالا

عيار 18 سجل 292.25 ريال

عيار 14 سجل 227.25 ريال

عيار 12 سجل 194.75 ريال

الأونصة 12117.00 ريال

الجنيه الذهب 2727.00 ريالا

الأونصة بالدولار 3233.87 دولار



وأعلنت الولايات المتحدة والصين عن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة ثلاثة أشهر، حيث خفّضت واشنطن الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، في حين خفّضت بكين رسومها على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، وقد أدى هذا الإعلان إلى صعود حاد في أسواق الأسهم العالمية.

وكان البلدان قد تبادلا فرض رسوم جمركية مشددة الشهر الماضى، مما تسبب في نشوب حرب تجارية.