شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر تتراجع لـ6.76 مليار دولار في فبراير الماضي وعلى رأسها القمح والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، تراجع قيمة الواردات المصرية خلال شهر فبراير الماضي والتي سجلت 6.76 مليار دولار، مقابل 6.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 1.4%.

وعزا التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات مجموعة من السلع، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها القمح وبلغت قيمة وارداته 314 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 361 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 47 مليون دولار، يليه الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب وبلغت قيمتها 280 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 422 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2024، بتراجع بلغت قيمته 142 مليون دولار.

وتضمنت القائمة أيضا واردات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة بلغت 256 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 263 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2024، بتراجع بلغت قيمته 7 ملايين دولار، وأيضا واردات مصر من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة بلغت 223 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 239 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بتراجع بلغت قيمته 16 مليون دولار.