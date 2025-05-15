شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هبوط عيار 21 أمس.. أسعار الذهب اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر صباح اليوم، بعد تسجيل استقرارًا ملحوظًا في مستهل تعاملات الخميس 15 مايو 2025 في مصر، وذلك بعد هبوط ملحوظ في الأسواق عالميًا ومحليًا أمس

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: 5200 جنيه للجرام

- عيار 21 يسجل 4550 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3900 جنيه للجرام

- عيار 14: 3033 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 36400 جنيه.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب في تصريحات صحفية، إن السبب الأول وراء الأداء الاستثنائي في صادرات الذهب هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرصًا جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.

وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في التطور اللافت الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية مؤخرًا، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري منافسة العلامات العالمية، وفتح الباب أمام التصدير لعدد من الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

أما السبب الثالث، بحسب واصف، فيعود إلى التحركات المكثفة لشعبة الذهب للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية، والتي ساهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية، وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.