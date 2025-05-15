الاقتصاد

تحديث أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 15 - 5 - 2025

0 نشر
0 تبليغ

تحديث أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 15 - 5 - 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  ننشر أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية اليوم الخميس 15 - 5 - 2025، وذلك مقابل الجنيه المصرى، فى التعاملات الصباحية.

يقدم الخليج 365 خدمة تشمل أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، وهي؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترلينى، والدينار الكويتى، والريال السعودي، والدرهم الإماراتى، والريال القطرى، وتعد هذه العملات مرجعًا فى الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير فى سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.


‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

 

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

56.30 جنيه للشراء.

56.84 جنيه للبيع.‏‎

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

66.93 جنيه للشراء.

67.41 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

163.17 جنيه للشراء.

164.33 جنيه للبيع‏‎

سعر الريال السعودى اليوم

13.38 جنيه للشراء.

13.45 جنيه للبيع.‏‎

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

13.70 جنيه للشراء.

13.74 جنيه للبيع.‏‎

 

سعر الريال القطرى اليوم

12.78 جنيه للشراء.

13.84 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements