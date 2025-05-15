شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الفرص الاستثمارية للاكتشافات البترولية.. 13فرصة مطروحة حاليا للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف قطاع البترول تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وتوسيع الرقعة الاستكشافية من خلال جذب استثمارات جديدة،وفى هذا الإطار جاء تنظيم بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) ورشة عمل متخصصة تحت عنوان: "فرص استكشافية واعدة واكتشافات غير منمّاة على خريطة الاستثمار" بهدف استعراض الـ١٣ فرصة استثمارية المطروحة حاليا للتزايد تتضمن الأتى ..

7-1 من الاكتشافات غير المنماة بالبحر المتوسط للشركة القابضة للغازات الطبيعية لأول مرة

2- 3 من المناطق الاستكشافية بالصحراء الغربية للهيئة المصرية العامة للبترول.

3- 3 من المناطق الاستكشافية بخليج السويس لشركة جنوب الوادى القابضة والتى من المخطط اغلاقها فى 2 يوليو 2025.

4- تتضمن الفرص الاستثمارية في البحر المتوسط، حيث تم – ولأول مرة – طرح سبع اكتشافات غير منمّاة بنظام "المجموعات – Clusters"، وهو نظام يهدف إلى تسريع عمليات الإنتاج وتعظيم العوائد الاقتصادية من خلال تجميع عدد من الاكتشافات المتقاربة جغرافيًا وفنيًا ضمن حزمة واحدة.

5- شملت المجموعة الأولى اكتشافات "أتين"، "ميريت"، و"رحمات"، فيما ضمّت المجموعة الثانية "نوتس"، "سلامات"، "ساتيس"، و"سالمون". وتمثل هذه الاكتشافات فرصًا استثمارية واعدة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في ظل الطلب المتزايد محليًا ودوليًا.

6- كما تضمن البرنامج استعراض عدد من المناطق الاستكشافية المطروحة ضمن الخريطة نفسها، وتحديدًا في منطقتي الصحراء الغربية وخليج السويس، بإجمالي ست مناطق تمثل فرصًا جاذبة للاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف. وتشمل مناطق الصحراء الغربية كلًا من: "شمال شرق بئر النص"، "جنوب الفيوم"، و"وادي صنور"، بينما تضم مناطق خليج السويس: "شرق جيسوم"، "شرق جبل الزيت"، و"شرق شدوان". وتتمتع هذه المناطق بميزات جيولوجية وتاريخية واعدة، بما يعزز فرص تحقيق اكتشافات جديدة تُسهم في دعم الإنتاج وزيادة الاحتياطيات.

7- تضمنت الورشة أيضًا عرضًا مفصلًا للشروط الفنية والتجارية الخاصة بالمناطق المطروحة، بما يُمكّن المستثمرين من تكوين رؤية واضحة وشاملة حول بيئة العمل الاستثمارية ومدى مرونتها، ويساعدهم على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة. كما تم تقديم عرض توضيحي حول خطوات حجز غرف الاطلاع عبر موقع البوابة، إلى جانب شرح لأنواع حزم البيانات الفنية المتوفرة والفرق بينها، لدعم عملية التقييم الفني والاقتصادي للمناطق المطروحة.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية كانت قد طرحت 61 فرصة استثمارية تغطي جميع الأحواض الجيولوجية في مصر للمرة الأولى بنظام الخريطة الاستثمارية خلال شهر أغسطس 2024، وقد تم إغلاق باب التقديم على 15 فرصة منها، على أن يتم الإعلان عن نتائجها قريبًا، وذلك تأكيدًا لحرص الوزارة على تعزيز الشفافية وتقديم الدعم الكامل للشركاء الحاليين والمحتملين.