شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف المستثمرين من وجود فائض في الإمدادات.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 66.09 دولار للبرميل بانخفاض 54 سنتًا، أو ما يعادل 0.81% تقريبًا.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتًا، أو 0.82%، مسجلًا 63.15 دولار.

وتراجع الخامان بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 3.5 مليون برميل إلى 441.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 422 ألف برميل يوميًا.