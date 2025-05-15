شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات محدودة وطفيفة فى سعر الدولار اليوم الخميس 15 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 15 مايو 2025 02:00 ص
ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 15- 5 -2025، بعد تغيرات محدودة وطفيفة للغاية في الأسواق المصرية.
وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 50.32 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.36 جنيه للشراء و 50.46 جنيه للبيعسعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.
50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.
50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.
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50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.
50.35 جنيه للشراء.
50.45 جنيه للبيع.
ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.
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