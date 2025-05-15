شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات محدودة وطفيفة فى سعر الدولار اليوم الخميس 15 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 15- 5 -2025، بعد تغيرات محدودة وطفيفة للغاية في الأسواق المصرية.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 50.32 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.36 جنيه للشراء و 50.46 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع.

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الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.