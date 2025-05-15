شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 38.5 مليار جنيه لقطاع النقل فى محافظة القاهرة خلال 24/2025 والان مع تفاصيل الخبر

خصصت الحكومة 38.5 مليار جنيه لقطاع النقل فى محافظة القاهرة خلال خطة العام المالي 24/2025 ، بنسبة 38٪، يليه قطاع الإسكان بقيمة 16.5 مليار جنيه بنسبة 16.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي بـ10 مليار جنيه، التعليم العالي بـ 5.8 مليار جنيه، والصحة بقيمة 4.5 مليار جنيه، والتنمية المحلية بقيمة 3.4 مليار جنيه، فضلًا عن قطاعات أخري بـ 15.6 مليار جنيه.

وبلغ عدد المشروعات فى قطاع النقل ب 22 مشروع، حيث تستهدف الخطة تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة” من خلال توجيه 38.5 مليار جنيه لتطوير خدمات النقل.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المشروعات، فى قطاع النقل خلال عام الخطة والتي تمثلت في استكمال القطار الكهربائي (عدلي منصور/العاشر من رمضان/العاصمة الإدارية الجديدة)، إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق، استكمال خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال تطوير قطارات الخط الثاني (القاهرة/الجيزة/القليوبية).

وبلغ حجم الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة القاهرة في خطة 2025/24 بلغت 100.5 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات بالمحافظة 1284 مشروعًا تنمويًا تمثل 21٪ من الاستثمارات العامة الموزعة.

وأوضح التقرير أن خطة 2025/24 على المستوى القومي والتي تضمنت استثمارات كلية بـ 1987 مليار جنيه، تبلغ نسبة الاستثمارات العامة منها 50.3٪، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 49.7%.

وأضاف التقرير أن الخطة تتضمن توجيه 14% من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد، 75% لتطوير البنية الأساسية والتنمية الصناعية، 20% للتنمية البشرية والاجتماعية، 5% من الاستثمارات العامة موجهة لبرامج التنمية المحلية، مضيفة أن الخطة تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2%، مع تحقيق مُعدل استثمار يبلغ 13%، ومُعدل بطالة 7 %.