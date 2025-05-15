شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 2%.. أسعار الذهب تهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب بنسبة تزيد على 2%، الأربعاء، إلى أدنى مستوى منذ 11 أبريل، متأثرة بتزايد التفاؤل التجاري بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض كبير في الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 3180.29 دولار للأوقية، مسجلًا أدنى مستوى عند 3174.62 دولار خلال الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية 2% إلى 3184.20 دولار.

أسعار المعادن النفيسة

كما انخفضت المعادن النفيسة الأخرى، إذ تراجعت الفضة 1.9% إلى 32.27 دولار للأوقية، والبلاتين 0.8% إلى 980.21 دولار، والبلاديوم 0.6% إلى 950.70 دولار.