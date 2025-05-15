الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق تعاملات الأربعاء على تراجع جماعي

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واس - بروكسل 0 تبليغ

الأسهم الأوروبية تغلق تعاملات الأربعاء على تراجع جماعي

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية تعاملاتها يوم الأربعاء على تراجع جماعي.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بمقدار 1.96 نقطة أو بنسبة 0.36%، ليصل إلى مستوى 543.21 نقطة في نهاية التعاملات.
وأغلق مؤشر داكس الألماني على هبوط بمقدار 135.36 نقطة أو بنسبة 0.57%، إلى مستوى 23503.20 نقطة.
كما تراجع مؤشر فوتسي البريطاني بمقدار 17.91 نقطة أو بنسبة 0.21%، ليصل عند الإغلاق إلى مستوى 8585.01 نقطة.
بينما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 37.04 نقطة أو بنسبة 0.47% عند الإغلاق، ليصل إلى مستوى 7836.79 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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