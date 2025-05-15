شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق تعاملات الأربعاء على تراجع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية تعاملاتها يوم الأربعاء على تراجع جماعي.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بمقدار 1.96 نقطة أو بنسبة 0.36%، ليصل إلى مستوى 543.21 نقطة في نهاية التعاملات.

وأغلق مؤشر داكس الألماني على هبوط بمقدار 135.36 نقطة أو بنسبة 0.57%، إلى مستوى 23503.20 نقطة.

كما تراجع مؤشر فوتسي البريطاني بمقدار 17.91 نقطة أو بنسبة 0.21%، ليصل عند الإغلاق إلى مستوى 8585.01 نقطة.

بينما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 37.04 نقطة أو بنسبة 0.47% عند الإغلاق، ليصل إلى مستوى 7836.79 نقطة.