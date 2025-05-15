شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم صناعة الأدوية فى دعم الاقتصاد؟.. 7 نقاط تجيب والان مع تفاصيل الخبر

تسهم صناعة الأدوية في مصر بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تلبية الاحتياجات المحلية ومضاعفة الصادرات، خاصة نحو القارة الإفريقية، وذلك من خلال:

1. تغطية الاحتياجات المحلية:توفر شركات الأدوية المصرية أكثر من 85% من احتياجات السوق المحلي، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويوفر العملة الأجنبية.

2. امتلاك قاعدة صناعية قوية: تمتلك مصر أكثر من 150 مصنعاً دوائياً، مما يجعلها من أكبر منتجي الأدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتوزيع.

3. فرص التوسع في إفريقيا: تمتاز الأسواق الإفريقية بحاجة متزايدة للدواء بأسعار مناسبة، وتعتبر مصر مؤهلة للاستفادة من هذه الفرص بفضل قربها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة.

4. تحفيز الصادرات: يعمل دعم الدولة لصادرات الأدوية ضمن برامج المساندة التصديرية على تقليل تكاليف التوسع الخارجي، وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية.

5. التصنيع المحلي للأدوية الحيوية: يشجع الاتجاه نحو تصنيع الأدوية الحيوية والمتقدمة محلياً على تقليل الاستيراد، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات التصديرية.

6. توطين التكنولوجيا والبحث العلمي: يساهم التوسع في مراكز البحث والتطوير في تحسين جودة المنتجات الدوائية، ما يعزز من قدرتها التنافسية دولياً.

7. الدعم الحكومي للشركات الوطنية: تشمل خطط الحكومة دعم الشركات القابضة للأدوية والشركات الخاصة عبر الشراكة مع مستثمرين لتطوير خطوط الإنتاج، مما يعزز الإنتاج والتصدير.