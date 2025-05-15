سعر الدولار فى التعاملات الصباحية.. 50.36 جنيه للشراء فى البنك المركزى

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وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 50.32 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 15-2025.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية