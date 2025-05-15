شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى التعاملات الصباحية.. 50.36 جنيه للشراء فى البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 15-2025.
ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.
وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 50.32 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر
50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.
50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.35 جنيه للشراء.
50.45 جنيه للبيع.
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